Parcheggi, viabilità, miglioramento delle infrastrutture e del lungomare, valorizzazione di luoghi simbolo, come la piattaforma e via Marina. È stato consegnato nelle scorse settimane lo studio preliminare per un piano di rigenerazione urbana del quartiere Faleriense, affidato dall’Amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio ad uno studio tecnico. L’Amministrazione comunale ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche la previsione di investimenti per 5 milioni di euro, che dipenderanno anche dalla capacità di intercettare finanziamenti dagli enti superiori. Lo studio ha elaborato interessanti soluzioni con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le piazze del quartiere e il litorale, incrementare gli spazi a parcheggio, migliorare l’accessibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quartiere Faleriense, ecco il piano di rigenerazione