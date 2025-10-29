Quanto piove in Emilia Romagna e dove? Allerta meteo gialla per forti rovesci e vento

Bologna, 29 ottobre 2025 – La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emesso con Arpae una allerta meteo gialla, valido per l'intera giornata di giovedì 30 ottobre. L'attenzione è puntata su diverse province a causa dei forti temporali che potrebbero fare scattare il rischio idraulico e idrogeologico, oltre che per le forti raffiche di vento previste. Pioggia, frane e vento: quali sono le zone più a rischio. L'allerta gialla segnala criticità che interessano in particolare le province occidentali, quindi emiliane, e centrali. La criticità riguarda le piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, estendendosi alle stesse province per il rischio di frane e piene dei corsi minori.

La durata dell'allerta e l'attenuazione dei fenomeni - L'allerta emessa dalla Protezione Civile è ufficialmente valida a partire dalla mezzanotte di giovedì 30 ottobre e ter ...

Le previsioni meteo di giovedì 30 - Secondo il bollettino, nella giornata di giovedì 30 ottobre sono previste precipitazioni intense, localmente a ...

