Quanto guadagnano ancora i Beatles? Apple Corps dichiara oltre 50 milioni

I Beatles continuano a fatturare milioni di sterline l’anno. I dati della Apple Corps relativi agli anni 2024-2025 mostrano quasi 50 milioni di sterline lorde di fatturato (pari a circa 55 milioni di euro), a ormai oltre 55 anni dalla loro ultima esibizione pubblica. La Apple Corps Limited è la cassaforte che gestisce i proventi dello sfruttamento dei diritti e la produzione audio-video dei Beatles, compresi anche i due siti web beatles.com e thebeatles.com. La holding è partecipata dalle quattro famiglie dei Fab Four: Yoko Ono, Ringo Starr, Olivia Harrison e Paul McCartney. Tutti hanno un rappresentante in consiglio, ma la famiglia Lennon vede partecipare Yoko Ono e il figlio Sean Ono Lennon. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto guadagnano ancora i Beatles? Apple Corps dichiara oltre 50 milioni

Argomenti simili trattati di recente

John, Paul, George e Ringo..il 26 ottobre 1965, i Beatles diventavano baronetti. I quattro musicisti di Liverpool venivano insigniti dalla regina Elisabetta II in persona del titolo di Membri dell’Ordine dell’Impero Britannico. "Nessuno, ma proprio nessuno si avvici Vai su Facebook

Quanto guadagnano ancora i Beatles? Apple Corps dichiara oltre 50 milioni - I Beatles continuano a incassare milioni di sterline ogni anno grazie ai diritti musicali. Da quifinanza.it

Ecco quanto guadagnano ancora i Beatles nonostante si siano sciolti da più di 50 anni - Se facessimo un sondaggio, ancora oggi, nel 2023, a distanza di 53 anni dal loro scioglimento, sulla band più grande della ... Lo riporta proiezionidiborsa.it

Beatles, la cassaforte dai conti d’oro. Patrimonio e segreti di Apple Corps - Quattro leggende e una società, 28 milioni di euro liquidi in banca, i giovani Lennon e McCartney già in pista, la misteriosa finanziaria alle Bahamas di Ringo Starr, la società alle Isole Vergini e ... Lo riporta corriere.it