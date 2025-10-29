Quanto guadagnano ancora i Beatles? Apple Corps dichiara oltre 50 milioni

I Beatles continuano a fatturare milioni di sterline l’anno. I dati della Apple Corps relativi agli anni 2024-2025 mostrano quasi 50 milioni di sterline lorde di fatturato (pari a circa 55 milioni di euro), a ormai oltre 55 anni dalla loro ultima esibizione pubblica. La Apple Corps Limited è la cassaforte che gestisce i proventi dello sfruttamento dei diritti e la produzione audio-video dei Beatles, compresi anche i due siti web beatles.com e thebeatles.com. La holding è partecipata dalle quattro famiglie dei Fab Four: Yoko Ono, Ringo Starr, Olivia Harrison e Paul McCartney. Tutti hanno un rappresentante in consiglio, ma la famiglia Lennon vede partecipare Yoko Ono e il figlio Sean Ono Lennon. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

