Quanto dura la segnalazione al CRIF e perché spesso è solo il sintomo di un problema più serio

Può accadere quando si chiede un prestito per cambiare auto, un piccolo finanziamento per ristrutturare casa o anche solo una carta di credito. E dietro quel “no” spesso si nasconde un nome finito nella lista dei “cattivi pagatori” del CRIF. Ma quanto dura la segnalazione al CRIF? E, soprattutto, perché può essere il segnale di un problema più serio? Ne parliamo qui, con l’aiuto di Gianmario Bertollo, esperto in sovraindebitamento e fondatore di Legge3.it, che negli ultimi 10 anni ha aiutato oltre 440 famiglie italiane a ritrovare stabilità e libertà economica. Indice. Cosa significa essere segnalati al CRIF?. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

