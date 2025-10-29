Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, su cui poi vengono applicati i costi di commercializzazione, trasporto, oneri e tasse. Analizzando i dati più recenti, il PUN per il 29 Ottobre 2025 si attesta a 0,129 €kWh (129,43 €MWh), mentre la media di Ottobre 2025 si aggira intorno a 0,125 €kWh. Negli ultimi mesi, il prezzo all’ingrosso ha mostrato una certa volatilità, con punte fino a 0,182 €kWh ( 182,12 €MWh il 11 Dicembre 2024) e minimi anche sotto 0,09 €kWh nei mesi primaverili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

