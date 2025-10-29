Quanto costa la candela di Meghan Markle che profuma di royal wedding
Meghan Markle col suo brand di lifestyle ha lanciato una candela la cui profumazione si ispira al giorno del suo matrimonio col principe Harry, 19 maggio 2018. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
A letto senza cena La Gen Z dice basta a uscite romantiche e appuntamenti. Il dating costa troppo e il gioco non vale il lume di candela. Dietro questa stretta però si nasconde altro - X Vai su X
2 novembre, ? Richiedi la Candela di sant’Antonio Benedetta da noi frati della Basilica. La trovi a questo link bit.ly/3WLQG5D Accendila nella tua casa e illumina il tuo cuore nel ricordo dei tuoi cari Vai su Facebook
Quanto costa la candela di Meghan Markle che profuma di “royal wedding” - Meghan Markle col suo brand di lifestyle ha lanciato una candela la cui profumazione si ispira al giorno del suo matrimonio col principe Harry, 19 maggio ... Lo riporta fanpage.it
Meghan Markle lancia sul mercato i prodotti del suo brand (e la marmellata vale più di quella di re Carlo): ecco quanto costano - Finalmente approdano sul mercato i primi prodotti della linea di lifestyle firmata Meghan Markle a cui il clamore del suo show Netflix ha sicuramente dato una spinta commerciale. Come scrive ilmessaggero.it