Quanto conta la guerra dei chip e dell’AI nell’atteso vertice fra Trump e Xi

Jensen Huang, il ceo del colosso Nvidia e rockstar del settore dei semiconduttori, è salito ieri sul palco della Gtc, l’annuale conferenza sull’AI dell’azienda, dopo un lungo video che ripercorreva. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quanto conta la guerra dei chip (e dell’AI) nell’atteso vertice fra Trump e Xi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Orban in Italia: «L'Unione europea non conta nulla. E Trump sbaglia su Putin» «Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi». Intanto +Europa protesta - facebook.com Vai su Facebook

Quanto conta la guerra dei chip (e dell'AI) nell'atteso vertice fra Trump e Xi - Alla Gtc di Washington, “il Super Bowl dell’intelligenza artificiale”, il fondatore di Nvidia presenta la nuova Corsa allo spazio e critica le restrizioni sull'export della Casa Bianca. Secondo ilfoglio.it

Guerra dei chip, la mossa dell’Italia per smarcarsi dalla Cina - Sulla scorta del piano già approvato in Europa, arriva anche la mossa dell’Italia con l’obiettivo di sganciarsi dalla Cina Il contesto è quello della “guerra dei chip”: sulla scorta del piano già ... Scrive panorama.it