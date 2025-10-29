Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Parigi | il distacco si assottiglia

Esordio vincente nell’ ATP Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner, che proverà ad approfittare della sconfitta di ieri dello spagnolo Carlos Alcaraz per tornare in testa al ranking ATP a partire da lunedì 3 novembre, ipotesi che si concretizzerebbe in caso di vittoria del torneo. Nell’aggiornamento della classifica mondiale rilasciato lunedì 27 ottobre Sinner era a -840 da Alcaraz dopo la vittoria del 500 di Vienna, ma a Parigi era ripartito da -740, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a Parigi-Bercy, dovendo scartare 100 punti, mentre l’azzurro aveva saltato il torneo nel 2024, non avendo scarti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Parigi: il distacco si assottiglia

