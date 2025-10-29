Quanti palestinesi sono stati ammazzati da Israele da quando è stata annunciata la tregua a Gaza

Oltre 250 palestinesi sono stati uccisi dall'IDF dall'inizio del cessate il fuoco, con Gaza ancora sotto attacco e civili, compresi bambini, intrappolati in una crisi umanitaria senza fine. La comunità internazionale sollecita il rispetto del diritto umanitario e la protezione dei prigionieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

