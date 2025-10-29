Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 mancano 100 giorni. E proprio in questa ricorrenza particolare, nella conferenza stampa di avvicinamento ai Giochi, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, non si è voluto nascondere. Ai media il numero uno dello sport italiano si è sbilanciato: “Vogliamo passare a 19 medaglie, come minimo”. Un bottino che vorrebbe quindi i colori azzurri in rialzo, visto che a Pechino 2022 il contatore dello sport nostrano si “fermò” a quota 17. Buonfiglio, eletto qualche mese fa alla presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha poi aggiunto: “E’ e sarà un momento emozionante, perché avrò l’onore di rappresentare lo sport italiano”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? La previsione del presidente Luciano Buonfiglio