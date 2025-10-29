Quando una borsa è da uomo? E soprattutto oggi ha ancora senso definirla così?
Non c'è niente di femminile nel termine «borsa», e specificare «da uomo» in realtà non avrebbe alcun senso. Una borsa è una borsa e tra le celeb sono sempre più i gentlemen di ogni generazione a sfoggiarne una, sui red carpet e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
