Quando l’eleganza incontra la qualità nasce Scavolini Store La Spezia
Con professionalità e passione progettano le più belle cucine della città: stiamo parlando di Scavolini Store La Spezia, la realtà nata come punto di riferimento per l’arredamento all’interno del territorio e che presenta tutte le novità della linea Scavolini, offrendo un servizio a 360° che va dalla consulenza e progettazione alla consegna e montaggio effettuato da personale qualificato, seguito da un efficiente post-vendita: «Il nostro matrimonio con Scavolini dura ormai da quasi 50 anni. Vogliamo elevare la qualità della vita domestica – sottolinea Michele Scattina, Responsabile dello Store Scavolini – offrendo soluzioni belle, ben fatte e funzionali per l’ambiente casa, connotate da un forte e distintivo design italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
