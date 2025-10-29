Quando le prossime gare di ginnastica artistica? Ci sono i Mondiali juniores! Il calendario di fine 2025

I Mondiali 2025 di ginnastica artistica hanno rappresentato l’apice della stagione della Polvere di Magnesio, ma il calendario internazionale propone ancora qualche evento nelle prossime settimane, in modo da congedarsi con tutta calma da questa annata agonistica e proiettarsi vero la preparazione invernale in vista di un 2026 che si preannuncia particolarmente ricca con gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre (torneranno le gara a squadre e inizierà il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028). Nel weekend ormai alle porte (1-2 novembre) si disputerà il tradizionale Torneo di Combs la Ville (Francia), sempre rivolto alle juniores e che rappresenta un interessante banco di prova per i nuovi elementi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando le prossime gare di ginnastica artistica? Ci sono i Mondiali juniores! Il calendario di fine 2025

