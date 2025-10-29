Quando le api rovesciano la propria regina per salvare l'alveare

Quando un'ape regina si ammala, le altre api la rovesciano e la rimpiazzano per salvare l’alveare: un nuovo studio svela come le infezioni virali alterano i suoi feromoni e spingono le operaie a “ribellarsi” e a sostituirla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

#AccaddeOggi | #25ottobre 1917 A Pietrogrado i bolscevichi di Lenin prendono il Palazzo d’Inverno e rovesciano il governo provvisorio. Nasce la Russia sovietica, destinata a cambiare la storia del Novecento. ? https://shorturl.at/96X9S Torna #FocusLive, Vai su Facebook

Quando le api rovesciano la propria regina per salvare l’alveare - Quando un'ape regina si ammala, le altre api la rovesciano e la rimpiazzano per salvare l’alveare: un nuovo studio svela come le infezioni virali alterano ... Segnala fanpage.it

I virus minacciano l’alveare? Le api si adoperano per sostituire l’ape regina, in questo modo - Ad orchestrare l’attività è il calo di un feromone, che diminuisce quando la ‘sovrana’ è colpita da un’infezione ... Da galileonet.it

Le api orfane incontrano per la prima volta la loro nuova regina: l’affascinante inchino di Sua Maestà al popolo? - È l’unica femmina fertile dell’alveare, leader incontrastato dell’arnia: l’ape regina è il cardine della società più perfetta e articolata del regno animale. Secondo greenme.it