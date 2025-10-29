Quando le api rovesciano la propria regina per salvare l'alveare

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando un'ape regina si ammala, le altre api la rovesciano e la rimpiazzano per salvare l’alveare: un nuovo studio svela come le infezioni virali alterano i suoi feromoni e spingono le operaie a “ribellarsi” e a sostituirla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

