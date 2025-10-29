Quando la fisica smonta le illusioni del benessere | la dieta termodinamica di Bressanini

Mi ricordo la Festa della Scienza, ero sul palco con Giorgio Vallortigara a parlare dell’impossibilità di separare la mente dal corpo, o tenere un comizio contro le credenze, e in realtà di quell’evento mi ricordo poco e niente, ricordo solo che tra il pubblico, in prima fila, c’era Dario Bressanini, e la cosa mi sorprese perché io lo seguivo da tempo, lo amavo, era “il vostro amichevole chimico di quartiere”, come si definisce lui citando Spider-Man, e l’idea che fosse lì a ascoltare me, che di mestiere non faccio il chimico ma lo scrittore, mi sembrava un piccolo paradosso termodinamico, o meglio entropico, una dispersione inattesa di energia scientifica nella sala gremita da esseri umani, che in non amo particolarmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

