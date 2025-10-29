Quando la boxe incontra la musica | l' intervista doppia a Serena Brancale e Dario Morello
La nostra intervista doppia alla cantante Serena Brancale e al pugile Dario Morello. Tra i due è nata una storia d'amore tra social, ring e palcoscenico con tante cose in comune. A loro abbiamo chiesto pregi e difetti del partner e non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
