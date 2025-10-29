Quando il talento diventa linguaggio universale
L'étoile riceve la laurea honoris causa all' Università di Firenze e regala un discorso pieno di emozione, riconoscenza e amore per l'arte che ha trasformato la sua vita in un esempio di passione e cultura. Un riconoscimento che unisce talento, cultura e dedizione. Roberto bolle ph ig L' Aula Magna dell' Università degli Studi di Firenze si è trasformata in un palcoscenico di emozioni autentiche quando Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione. Era il 28 ottobre 2025, una giornata che ha unito il mondo accademico e quello artistico in un unico grande applauso.
