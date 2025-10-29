Quando il patriarcato va in tilt | lo studio che spiega perché più libertà significa più femminicidi

Una ricerca scientifica ha portato alla luce un dato tanto sorprendente quanto preoccupante: i femminicidi risulterebbero più frequenti proprio nelle aree geografiche dove il livello di emancipazione femminile è più elevato. Un paradosso che sfida le aspettative comuni e che richiede un’analisi approfondita per comprenderne le dinamiche sottostanti. Lo studio, intitolato “Femicides, Anti-violence Centers and Policy Targeting”, presentato stamani durante un incontro voluto dalla senatrice del Pd Cecilia D’Elia, ha analizzato i dati relativi alla violenza di genere in diverse regioni. E ha evidenziato una correlazione inaspettata tra l’avanzamento dei diritti delle donne e l’incidenza degli omicidi perpetrati contro di loro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

