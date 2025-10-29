quando halloween incontra il messico nei cocktail bar milanesi

Il Gruppo Farmily, realtà milanese guidata da Flavio Angiolillo e soci che dal 2011 ha ridefinito la scena della mixology cittadina, trasforma la fine di ottobre in un viaggio sensoriale attraverso due continenti. MAG Navigli e MAG La Pusterla, due locali del gruppo, celebrano rispettivamente Halloween e il Día de Muertos con proposte che raccontano culture diverse attraverso il linguaggio universale dei cocktail. Il lato oscuro dell’Australia in un bicchiere. Sul Naviglio Grande, MAG propone “Australia”, un cocktail che evoca il continente più selvaggio con ingredienti sorprendenti: whisky, cordial al pepe nero Deadly Crew, malto d’orzo all’eucalipto e verjus costruiscono un profilo balsamico e acidulo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

