Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Definita la data del debutto | c’è la n1 del mondo! Orario tv streaming

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini esordirà alle WTA Finals nella giornata di domenica 2 novembre, affrontando la bielorussa Aryna Sabalenka. Debutto di fuoco per la fuoriclasse toscana, chiamata a fronteggiare la numero 1 del mondo sul cemento di Riad (Arabia Saudita), sede del torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del circuito. Si preannuncia un impegno davvero improbo per la nostra portacolori, che ha vinto due volte contro la rivale (ma l’ultima nel 2022) su sette incontri disputati. Nel 2025 si sono giocati un paio di precedenti, sempre in semifinale e sempre vinti da Sabalenka: 6-2, 6-2 a Miami e 7-5, 6-4 a Stoccarda. 🔗 Leggi su Oasport.it

