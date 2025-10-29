L’Italia ha travolto la Nigeria con un perentorio 4-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio femminile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera perentoria contro un’avversaria molto fisica e temibile a certi livelli, dettando legge a Rabat (Marocco) in maniera impeccabile. I gol di Capelli, Venturelli, Robino e Giudici hanno fatto la differenza contro la compagine africana e così le ragazze della CT Viviana Shiavi si sono garantite un posto tra le migliori otto compagini del Pianeta, continuando il proprio sogno. Il successo perentorio contro le Super Falcons consente alle azzurre di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata dedicata alle minorenni e ora attendono di conoscere l’identità della prossima avversaria: sarà la vincente del confronto tra Messico e Paraguay, in programma mercoledì 29 ottobre (ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca i quarti l’Italia U17 ai Mondiali di calcio femminile: orario, avversaria, tv, streaming