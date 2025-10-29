Quando finisce Montalbano, le repliche nel 2025. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, la Rai ha riproposto per l’ennesima volta le repliche di Montalbano nel 2025, in onda il martedì e il mercoledì sera con ottimi risultati. La serie “Il Commissario Montalbano” conta in totale 37 episodi, distribuiti su 15 stagioni, trasmessi tra il 1999 e il 2021. Ma quando finisce Montalbano, le repliche nel 2025? Il Commissario Montalbano quante puntate sono. Martedì 30 settembre va in onda “La piramide di fango”. Mercoledì 1 ottobre va in onda “Un covo di vipere”. Martedì 7 ottobre va in onda “Come voleva la prassi”. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Quando finisce Montalbano, le repliche nel 2025: quante puntate sono su Rai 1