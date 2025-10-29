Quando finisce Montalbano le repliche nel 2025 | quante puntate sono su Rai 1
Quando finisce Montalbano, le repliche nel 2025. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, la Rai ha riproposto per l’ennesima volta le repliche di Montalbano nel 2025, in onda il martedì e il mercoledì sera con ottimi risultati. La serie “Il Commissario Montalbano” conta in totale 37 episodi, distribuiti su 15 stagioni, trasmessi tra il 1999 e il 2021. Ma quando finisce Montalbano, le repliche nel 2025? Il Commissario Montalbano quante puntate sono. Martedì 30 settembre va in onda “La piramide di fango”. Mercoledì 1 ottobre va in onda “Un covo di vipere”. Martedì 7 ottobre va in onda “Come voleva la prassi”. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Altre letture consigliate
Nonostante un ottima prova dei nostri ragazzi a Montalbano finisce 2 a 1 per il Marconia. #elettramarconiabrienza Vai su Facebook
“Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia” come finisce? Trama e cast della puntata - Scopri come finisce la puntata "Salvo amato, Livia mia" de "Il Commissario Montalbano": la trama completa e il cast dell'amatissima serie di Rai 1. tag24.it scrive
Su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “Salvo amato, Livia mia”: la trama - Stasera in prima serata su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con l'episodio "Salvo amato, Livia mia": la trama. Come scrive corrierenazionale.it
Il Commissario Montalbano - Un diario del ’43: il funerale del dottor Pasquano e le lacrime di Luca Zingaretti - Stasera, 22 ottobre su Rai 1, va in onda Un diario del ’43, episodio che rende omaggio al dottor Pasquano e all’attore Marcello Perracchio, scomparso nel 2017. Riporta libero.it