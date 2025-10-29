Qualità dell’aria accordo tra Regione e Arpal | più controlli attorno ai porti liguri
È stata approvata una convenzione tra Regione Liguria, Arpal e Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree limitrofe agli scali di Genova e Savona.L’accordo, della durata di cinque anni, rinnovabile, punta a migliorare la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Passi in avanti sulla qualità dell’aria, ma su clima, suolo e biodiversità c’è ancora molto da fare. Vale per la Lombardia, ma anche per l’Italia e per l’Europa Vai su Facebook
Trasporto pubblico nella Valle Foglia, accordo Regione-Comuni - Realizzare un sistema di trasporto pubblico innovativo e sostenibile, capace di garantire maggiore velocità, regolarità, comfort e sicurezza negli spostamenti lungo la direttrice della bassa Valle del ... Come scrive ansa.it