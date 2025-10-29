Pyongyang sfida Trump e lancia missile

1.43 La Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato ieri un test missilistico terra-mare al largo della propria costa occidentale, alla vigilia della visita del presidente americano Donald Trump in Corea del Sud. Lo ha riferito l'agenzia statale KCNA, secondo cui il lancio rientrerebbe in un programma di esercitazioni "di difesa costiera". Le forze armate sudcoreane non hanno tuttavia confermato immediatamente l'episodio, limitandosi a dichiarare di essere in fase di verifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

