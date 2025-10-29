Pyongyang sfida Trump e lancia missile
1.43 La Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato ieri un test missilistico terra-mare al largo della propria costa occidentale, alla vigilia della visita del presidente americano Donald Trump in Corea del Sud. Lo ha riferito l'agenzia statale KCNA, secondo cui il lancio rientrerebbe in un programma di esercitazioni "di difesa costiera". Le forze armate sudcoreane non hanno tuttavia confermato immediatamente l'episodio, limitandosi a dichiarare di essere in fase di verifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incontro tra Li Qiang e Kim Jong Un Nel pomeriggio del 9 ottobre, ora locale, presso il Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea (PLC) a Pyongyang, Li Qiang, membro del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e P Vai su Facebook
Torna la sfida tra Juve e Villareal. L'ultima volta Vlahovic portò la sua squadra alle stelle - X Vai su X
La Corea del Nord sfida l’Onu: missili balistici lanciati a pochi giorni dalla visita di Trump a Seul - Il leader Usa incontrerà sia Lee che Xi al forum per la Cooperazione Economica Asia- Da msn.com