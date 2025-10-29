Putin | Mosca ha testato missile Poseidon

15.00 Il presidente russo Putin ha detto che la Russia ha testato il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon. "Non esiste nulla di simile al mondo", ha detto Putin, citato dal canale Telegram del Cremlino. "La potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinentale più promettente, il Sarmat", ha avvertito Putin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

