Putin | Testato il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon Non esiste nulla di simile al mondo

Dopo il test del Burevesntik, missile da crociera a propulsione nucleare che a detta di Mosca è capace di percorrere fino a 14mila chilometri, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ha provato il 28 ottobre, per la prima volta, il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che “non esiste nulla di simile al mondo”. Putin, citato dal canale Telegram del Cremlino, ha detto che “la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinentale più promettente, il Sarmat “. Un’arma che però non è ancora “in servizio”, anche se lo “sarà presto”, ha aggiunto il capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Putin: “Testato il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon. Non esiste nulla di simile al mondo”

