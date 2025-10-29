Putin | Testato il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon niente di simile al mondo E invita Kiev alla resa dei soldati circondati

Il presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia ha testato ieri il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che «non esiste nulla di simile al mondo». Putin, citato dal canale Telegram del Cremlino, ha detto che «la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinentale più promettente, il Sarmat». Putin, citato da Interfax, dichiara che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin: "Testato il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, niente di simile al mondo". E invita Kiev alla resa dei soldati "circondati"

