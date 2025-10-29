Putin | Testato il drone nucleare sottomarino ' Poseidon' Non c' è niente di simile al mondo
Vladimir Putin ha affermato che la Russia ha effettuato con successo il test del "drone sottomarino Poseidon", un siluro con capacità nucleare. Si tratta di una nuova categoria di arma di rappresaglia, che secondo quanto riferito sarebbe in grado di innescare onde oceaniche radioattive per. 🔗 Leggi su Today.it
