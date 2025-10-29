Putin? No ecco chi è il vero nemico dell’Europa | il cancro interno di Viktor Orbán
Non è Vladimir Putin, il nemico più pericoloso dell’Europa. È Viktor Orbán, l’uomo che dall’interno del sistema comunitario ne mina le fondamenta, travestendo l’ autocrazia da sovranismo e la dipendenza economica da Bruxelles da finta ribellione. Il premier ungherese è il simbolo del nemico interno, il volto sorridente di una guerra ibrida condotta non con i carri armati ma con la manipolazione politica, la propaganda e il sabotaggio delle regole comuni. Orbán non è un anti-europeo in senso stretto: è qualcosa di peggio. È il leader che usa l’Europa contro sé stessa. Il suo Paese è tra i principali beneficiari dei fondi europei di coesione, ma lui li utilizza per alimentare un consenso illiberale e corrotto, mentre insulta l’Unione che lo finanzia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
