Putin mostra i muscoli | Non esiste niente di paragonabile al sottomarino Poseidon

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  "Non esiste al mondo niente di paragonabile a questo drone in termini di velocità e profondità". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando del sottomarino a propulsione nucleare Poseidon. "Non c'è modo di intercettarlo", ha aggiunto. Lo riporta l'agenzia Tass. 🔗 Leggi su Iltempo.it

putin mostra i muscoli non esiste niente di paragonabile al sottomarino poseidon

© Iltempo.it - Putin mostra i muscoli: "Non esiste niente di paragonabile al sottomarino Poseidon"

Altri contenuti sullo stesso argomento

putin mostra muscoli esistePutin mostra i muscoli: "Non esiste niente di paragonabile al sottomarino Poseidon" - "Non esiste al mondo niente di paragonabile a questo drone in termini di velocità e profondità". Scrive iltempo.it

Putin: testato superdrone sottomarino «unico al mondo» - Lo zar mostra ancora i muscoli: la potenza di Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinentale più promettente, il Sarmat ... Riporta avvenire.it

putin mostra muscoli esistePutin mostra i muscoli e presenzia ai test con forze nucleari - Il presidente russo ha presenziato a esercitazioni della triade delle forze nucleari strategiche: testati anche missili balistici intercontinentali ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Mostra Muscoli Esiste