Putin mostra i muscoli | Non esiste niente di paragonabile al sottomarino Poseidon
"Non esiste al mondo niente di paragonabile a questo drone in termini di velocità e profondità". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando del sottomarino a propulsione nucleare Poseidon. "Non c'è modo di intercettarlo", ha aggiunto. Lo riporta l'agenzia Tass. 🔗 Leggi su Iltempo.it
