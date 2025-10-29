Putin la notizia fa tremare il mondo intero | cosa succede

– La Federazione russa riaccende le tensioni internazionali con una nuova dimostrazione di forza. Dopo il lancio del missile da crociera Burevestnik, il Cremlino ha annunciato il successo del test del Poseidon, un siluro sottomarino a propulsione nucleare in grado, secondo Mosca, di superare ogni sistema di difesa esistente. Parlando mercoledì 29 ottobre 2025, Vladimir Putin ha definito l’arma «un risultato straordinario» e ha aggiunto che «non esiste nulla di simile al mondo». Il presidente russo ha spiegato che la potenza del Poseidon «supera di gran lunga quella del Sarmat, il missile intercontinentale più avanzato del nostro arsenale». 🔗 Leggi su Tvzap.it

