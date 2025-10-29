Putin la notizia fa tremare il mondo intero | cosa succede

– La Federazione russa riaccende le tensioni internazionali con una nuova dimostrazione di forza. Dopo il lancio del missile da crociera Burevestnik, il Cremlino ha annunciato il successo del test del Poseidon, un siluro sottomarino a propulsione nucleare in grado, secondo Mosca, di superare ogni sistema di difesa esistente. Parlando mercoledì 29 ottobre 2025, Vladimir Putin ha definito l’arma «un risultato straordinario» e ha aggiunto che «non esiste nulla di simile al mondo». Il presidente russo ha spiegato che la potenza del Poseidon «supera di gran lunga quella del Sarmat, il missile intercontinentale più avanzato del nostro arsenale». 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Putin, la notizia fa tremare il mondo intero: cosa succede

Scopri altri approfondimenti

Il missile 9M730 Burevestnik presentato da Vladimir Putin è stato in grado di percorrere 14.800 chilometri in 15 ore. La sua autonomia è garantita da un motore a propulsione nucleare. Il test è stato fatto il 21 ottobre ma la notizia è stata resa pubblica solo negli Vai su Facebook

La telefonata tra Trump e Putin è un’ottima notizia per chi spera nel cessate il fuoco: non a caso si vedranno a Budapest, casa dell’amico Orban. Confidiamo che, dopo la pace in Medio Oriente, Trump possa garantire la pace tra Ucraina e Russia. Speriamo ch - X Vai su X

Guerra nucleare: dopo Burevestnik, arriva Poseidon. La Russia di Vladimir Putin fa tremare il mondo: «Non esiste nulla di simile» - La Federazione russa alza il livello della tensione internazionale con nuovi test nucleari. Scrive msn.com

La Finlandia dà una doppia lezione a Putin e fa tremare il Cremlino - Scopri come la Finlandia ha dato un doppio schiaffo al Cremlino, sostenendo l’Ucraina e sfidando apertamente il leader russo. Secondo msn.com