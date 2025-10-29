Putin invita l' Ucraina alla resa a Pokrovsk e Kupyansk E annuncia i test del nuovo Poseidon

L'esercito russo tenta la spallata a Pokrovsk. Secondo quanto affermato da Putin, i contingenti ucraini stanziati lì sono circondati e a invitato Kiev a prendere la decisione di ordinar loro di arrendersi. Inoltre, lo zar ha annunciato i test del nuovo Poseidon e che presto il missile Sarmat sarà schierato sul campo di battaglia. A Kherson, bombe di Mosca hanno colpito un ospedale pediatrico, ferendo tre dipendenti e una bambina.

