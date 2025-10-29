Putin annuncia il test del Poseidon | ‘Può cancellare intere città in pochi minuti

L’annuncio del presidente russo Vladimir Putin relativo al test del missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon ha sollevato l’attenzione globale sulle nuove capacità strategiche di Mosca. La dichiarazione, riportata attraverso il canale Telegram del Cremlino, ha messo in evidenza l’unicità e l’eccezionale potere distruttivo di quest’arma. Affermando che “non esiste nulla di simile al mondo”, Putin ha sottolineato come il Poseidon rappresenti un salto qualitativo nella dottrina militare russa, configurandosi come un deterrente di nuova generazione capace di superare in termini di prestazioni persino le armi più avanzate già in dotazione alla Federazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

