Laverita.info | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incredibile giravolta dell’investitore miliardario in vista della Cop30: «Il clima sta cambiando? Adattiamoci». Poi rilancia: «Il focus sia la sanità». E l’ex ceo di Stellantis, Tavares, affossa i dogmi contro il motore termico. 🔗 Leggi su Laverita.info

Pure Gates sconfessa l'agenda green. La propaganda perde i suoi paraguru

