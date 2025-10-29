Pure Gates sconfessa l’agenda green La propaganda perde i suoi paraguru
Incredibile giravolta dell’investitore miliardario in vista della Cop30: «Il clima sta cambiando? Adattiamoci». Poi rilancia: «Il focus sia la sanità». E l’ex ceo di Stellantis, Tavares, affossa i dogmi contro il motore termico. 🔗 Leggi su Laverita.info
