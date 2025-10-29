Puppo | Sinner e Alcaraz stanno giocando a Risiko Si è rivista la versione peggiore dello spagnolo

Dario Puppo si è soffermato sul clamoroso ko di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie al secondo turno del Masters 1000 di Parigi durante l'ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: " Sconfitta francamente strana e difficile da spiegare, forse soltanto una giornata storta. Alcaraz aveva le premesse per fare bene e invece ha steccato, uscendo prematuramente ancora una volta a Parigi: era contento del campo, sembrava tutto a posto. Su questo campo il rimbalzo è più alto di quello che ti aspetti (come ha detto Norrie), ma sembra Indian Wells: è come se fosse una superficie un po' ruvida, il coefficiente di velocità è tornato a 36 come due anni fa, contro i 46 dell'anno scorso.

Dario Puppo. . Volevo ricordare agli smemorati, veri o finti, che Sinner è andato al Quirinale. Nel 2024 dopo la prima Davis e il primo Slam. Non mi pare che invece fosse presente il presidente del Coni o autorità politiche quando Jannik ha vinto i 4 Slam e le 2 Vai su Facebook

Sconfitta francamente inspiegabile di Alcaraz! Si era detto contento del campo più lento e ha commesso 54 errori. L’ho visto un po’ dimagrito, asciutto!? Bravo Norrie ma non mi pare abbia fatto la partita della vita. Si apre una porticina per il n. 1 x Sinner #Role - X Vai su X

