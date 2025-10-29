Una mattina di impegno ambientale, di mani sporche di sabbia e di consapevolezza. È quella vissuta ieri sulla Green Beach, dove studenti, volontari e tecnici si sono uniti per una giornata dedicata alla cura del territorio e alla tutela delle dune costiere, nell’ambito di ’Puliamo il Mondo’ e del progetto ’Ecosistema Duna’, promosso da Legambiente Festambiente. Protagonisti dell’iniziativa sono stati trentacinque studenti delle scuole medie dell’Istituto comprensivo "Orsini", che insieme agli esperti di Legambiente hanno scoperto il ruolo cruciale dell’ ecosistema dunale, una vera barriera naturale tra mare e terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Puliamo il mondo’. Una mattina di impegno per i ragazzi delle scuole