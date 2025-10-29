Pugni e calci alla fidanzata | arrestato 27enne a Monfalcone

Arrestato in flagranza di reato per aver malmenato la fidanzata, l’ennesimo episodio di violenza domestica che, stavolta, si è consumato a Monfalcone la scorsa domenica 26 ottobre. Come riporta il Piccolo, il presunto colpevole è un 27enne con doppia cittadinanza, italiana e sudamericana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

