Pugni e calci alla fidanzata | arrestato 27enne a Monfalcone

Triesteprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato in flagranza di reato per aver malmenato la fidanzata, l’ennesimo episodio di violenza domestica che, stavolta, si è consumato a Monfalcone la scorsa domenica 26 ottobre. Come riporta il Piccolo, il presunto colpevole è un 27enne con doppia cittadinanza, italiana e sudamericana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

