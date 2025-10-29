Pugilato la foggiana Melissa Cavaliere medaglia d' argento agli Europei under 15

Foggiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La boxer foggiana Melissa Cavaliere, tesserata con la Pugilistica Taralli di Foggia del Maestro dei Maestri Lorenzo Delli Carri, conquista una prestigiosissima medaglia d'argento ai Campionati Europei Under 15, nella categoria 57 kg, che si sono svolti a Budva (Montenegro) dal 16 al 25 Ottobre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Pugilato Foggiana Melissa Cavaliere