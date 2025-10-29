PSP PSVITA ARK-4 Rev 202 | Disponibile il Nuovo Aggiornamento con Traduzioni Russe e Polacche Migliorate
La scena homebrew per PSP e PS Vita è più viva che mai, e ARK-4 si conferma come uno dei custom firmware (CFW) più avanzati e completi disponibili. Proprio ieri, JoseAaronLopezGarcia ha rilasciato la nuova versione Rev 202, che porta con sé piccoli ma significativi miglioramenti, continuando a evolvere questo progetto di successo. Cos’è ARK-4? ARK-4 è un custom firmware di nuova generazione, moderno e ricco di funzionalità, sviluppato per PSP e per l’ambiente ePSP della PS Vita. Nato come erede dei celebri CFW PRO e ME, ARK-4 ha l’obiettivo di mantenere viva l’esperienza PSP, arricchendola con funzionalità uniche ed esclusive. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
