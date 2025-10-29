Psoriasi una malattia che adesso ha terapie molto efficaci
La psoriasi si può curare. È questo il messaggio che arriva in occasione della ’Giornata mondiale’ dedicata alla psoriasi e che trova conferma anche all’ ospedale Misericordia di Grosseto, dove è attivo un ambulatorio dedicato alla diagnosi e al trattamento di questa malattia. "Grazie ai nuovi farmaci e alla fototerapia – spiega la dottoressa Camilla Peccianti, direttrice facente funzione della Dermatologia di Grosseto – oggi possiamo ottenere risultati molto importanti, anche per le persone più fragili". L’ambulatorio, accessibile con una visita dermatologica di primo livello, offre ai pazienti la possibilità di intraprendere percorsi terapeutici personalizzati, che includono sia trattamenti farmacologici di ultima generazione, sia sedute di fototerapia, rese possibili da una nuova strumentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
La psoriasi è una malattia della pelle che colpisce oltre 125 milioni di persone nel mondo. Se hai qualche dubbio, non attendere e previeni grazie un consulto dermatologico professionale. ? #dermatologia #prevenzione #centrosanitariozamboni - facebook.com Vai su Facebook
"Psoriasi, una malattia che adesso ha terapie molto efficaci" - altre malattie: dall’artrite psoriasica al diabete, dall’obesità alle malattie infiammatorie intestinali, fino a un aumentato rischio cardiovascolare. Da lanazione.it
«A 11 anni la diagnosi di psoriasi. Da adolescente mi nascondevo, poi ho capito che è un punto di forza: le imperfezioni ci rendono unici» - «Si vedono tantissime pubblicità sull’acne, ma nessuna sulla psoriasi. Secondo leggo.it
Giornata mondiale psoriasi: «Più consapevolezza su una condizione troppo banalizzata come problema estetico» - Al Policlinico di Milano l'eccellenza italiana del Centro Psoriasi, la dermatologa Luisa Arancio: «In realtà la psoriasi è oggi riconosciuta come malattia infiammatoria cronica e sistemica, con possib ... Riporta milano.corriere.it