psoriasi una malattia che adesso ha terapie molto efficaci

La psoriasi si può curare. È questo il messaggio che arriva in occasione della ’Giornata mondiale’ dedicata alla psoriasi e che trova conferma anche all’ ospedale Misericordia di Grosseto, dove è attivo un ambulatorio dedicato alla diagnosi e al trattamento di questa malattia. "Grazie ai nuovi farmaci e alla fototerapia – spiega la dottoressa Camilla Peccianti, direttrice facente funzione della Dermatologia di Grosseto – oggi possiamo ottenere risultati molto importanti, anche per le persone più fragili". L’ambulatorio, accessibile con una visita dermatologica di primo livello, offre ai pazienti la possibilità di intraprendere percorsi terapeutici personalizzati, che includono sia trattamenti farmacologici di ultima generazione, sia sedute di fototerapia, rese possibili da una nuova strumentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

