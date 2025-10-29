Psoriasi | numeri cure e dignità nella vita quotidiana
Psoriasi, una malattia cronica che colpisce milioni di italiani, tra stigma sociale e nuove frontiere terapeutiche.. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Psoriasi, istituita nel 2004 dalla Federazione Internazionale delle Associazioni di Psoriasi (IFPA), con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta di una malattia cronica, autoimmune e non contagiosa che in Italia colpisce circa 1,8 milioni di persone, di cui 150.000 in forma severa. Non è solo una questione dermatologica: è una sfida quotidiana che coinvolge il corpo, la mente e il diritto alla dignità. I numeri della psoriasi in Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
