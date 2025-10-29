PSG squadra vincente ma con dei conti che devono essere regolati La situazione attuale dei francesi
PSG, una squadra a due volte considerando anche il bilancio. La situazione non lascia dubbi Il Paris Saint?Germain (PSG) ha chiuso l’esercizio finanziario 2024?25 con un fatturato record pari a 837 milioni di euro, il più alto mai raggiunto nella storia del club. Nonostante questi numeri straordinari, il bilancio del PSG resta in rosso, evidenziando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Squadra Optimist della SVBG vincente alla Halloween Regatta di Portorose, che quest’anno era la tappa finale dell’Adriatic Golden Series 2025 dove i nostri ragazzi conquistano la classifica generale dopo tutti gli eventi di questa edizione aggiudicandosi l’am Vai su Facebook
Psg, bilancio 2024-2025 chiuso con fatturato record di 837 milioni di euro - Germain celebra un’altra vittoria, questa volta fuori dal campo. sport.sky.it scrive
Psg, Luis Enrique: «Atalanta squadra dura e di qualità. Noi qui per vincere ancora» - «Sappiamo che le squadre italiane sono sempre toste per come lavorano su tattica e movimenti. Segnala ecodibergamo.it