PS5 Y2JB 1.1 | È Disponibile l’Aggiornamento dell’Exploit Userland per PS5

Gezine (gezinedev) ha rilasciato su GitHub l’aggiornamento 1.1 di Y2JB, l’exploit per l’esecuzione di codice in userland sulla PS5 che sfrutta l’app YouTube. Scopriamo tutte le novità. Per gli appassionati di homebrew e modding della PlayStation 5, arriva una notizia importante. Lo sviluppatore Gezine (noto come gezinedev su GitHub) ha pubblicato la versione 1.1 di Y2JB, un exploit in userland che permette l’esecuzione di codice non autorizzato sul sistema. Questo aggiornamento introduce diversi miglioramenti, tra cui un’esecuzione più rapida e il supporto a nuovi tipi di payload. Cosa è Y2JB?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS5] Y2JB 1.1: È Disponibile l’Aggiornamento dell’Exploit Userland per PS5

