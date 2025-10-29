PS5 PS5 App Dumper v1.0 | Come scaricare applicazioni e utility direttamente dalla console
La scena homebrew della PS5 continua a evolversi, e l’ultima novità arriva dallo sviluppatore EchoStretch. Con l’annuncio del rilascio di PS5 App Dumper v1.0, si apre una nuova interessante possibilità per utenti esperti e sviluppatori: quella di estrarre (o “dumpare”) le applicazioni native e le utility direttamente dalla propria console. Questo strumento rappresenta un passo significativo verso lo studio e la comprensione dell’ecosistema software della PS5, anche se è importante comprenderne subito il contesto e le limitazioni. Cos’è PS5 App Dumper? In termini semplici, PS5 App Dumper è un tool che, una volta eseguito su una PS5 con firmware modificabile (e con le necessarie vulnerabilità di sicurezza sbloccate), permette di creare una copia locale delle applicazioni di sistema e delle utility presenti sulla console. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
