La scena homebrew e quella degli exploit per le console PlayStation potrebbero essere in procinto di ricevere una significativa iniezione di novità. Secondo un recente report condiviso su X dall’utente notnotzecoxao, sono in arrivo nuovi exploit a livello “userland” sia per PlayStation 5 che per PlayStation 4. Cosa Significa “Userland Exploit”?. Per chi non fosse familiare con il termine, un exploit “userland” (o spazio utente) è un tipo di vulnerabilità che permette l’esecuzione di codice non firmato senza necessariamente avere un accesso completo al sistema (kernel). In parole povere, questo può aprire le porte a una varietà di attività, come: L’esecuzione di homebrew (software non ufficiale, emulatori, tool). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [PS4/PS5] Userland Exploit in Arrivo per PS5 e PS4: Possibile Rilascio nel 2026