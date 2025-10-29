PS2 ANDROID PSX2 – L’Emulatore PlayStation 2 per Android | La Nuova Versione 1.11 è QUI!
Buone notizie per gli appassionati di retro-gaming! PSX2, l’emulatore PlayStation 2 per dispositivi Android, ha appena ricevuto la versione 1.1.1, portando con sé una funzionalità a lungo attesa e diverse ottimizzazioni. Cosa c’è di nuovo in PSX2 1.1.1?. L’aggiornamento più significativo di questa release è l’introduzione di una nuova opzione per le memory card, che permette finalmente di importare ed esportare i propri salvataggi. Questa funzionalità è fondamentale per chi vuole trasferire le proprie partite da un dispositivo a un altro o per gestire backup dei propri preziosi progressi di gioco. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
