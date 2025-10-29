PS Plus Essential Novembre 2025 | La Selezione Ufficiale Include un Gioco da Rally da Brividi
Sony ha appena svelato i tre titoli che i giocatori con un abbonamento PlayStation Plus Essential potranno aggiungere permanentemente alla propria libreria a partire da martedì 4 novembre 2025. È la consueta rotazione mensile che regala agli iscritti un pacchetto di intrattenimento gratuito, valido per tutti i piani (Essential, Extra e Premium). Mentre i giochi del catalogo dei piani superiori (Extra e Premium) cambiano con un ritmo e una logica diversi, la selezione Essential rimane un appuntamento fisso e molto atteso, che questo mese porta con sé un titolo di guida di altissimo livello. I Giochi di Novembre 2025 per PS Plus Essential. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
