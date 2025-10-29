Da un’emiliana (il Sassuolo) a un’altra (il Parma). La prova del nove della Roma di Gasperini è tornare a sorridere all’Olimpico: un mese fa (era il 28 settembre) l’ultima vittoria casalinga contro il Verona grazie ai gol di Dovbyk e Soulé, poi tre inciampi tra campionato ed Europa League. Un’anomalia per una squadra abituata a vivere come «amiche» le mura dell’Olimpico. La prova del nove è anche letteralmente la ricerca di una soluzione ideale in attacco, sia di uomini che tattica. Se la difesa rimane il punto di forza, con tre reti subite in campionato (solo l’Arsenal, nel resto d’Europa, è al livello dei giallorossi), la squadra viaggia a una media bassa di una rete a partita: 11 centri in altrettante gare stagionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prova del nove ad alta quota per far festa pure all’Olimpico