Dopo la protesta messa in scena dagli attivisti pro Pal il 27 ottobre, l’Università di Ca’ Foscari di Venezia ha deciso di organizzare un nuovo incontro che abbia come ospite l’ex deputato dem Emanuele Fiano. Ma ad affiancarlo questa volta ci sarà anche un membro del governo, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. L’evento si terrà il 4 novembre: la rettrice veneziana, Tiziana Lippello, ha accolto la richiesta della ministra, che aveva proposto a Fiano di tornare insieme nell’Ateneo. Le contestazioni che hanno impedito all’ex parlamentare del Pd di concludere il suo intervento risalgono a lunedì scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Proteste pro Pal alla Ca’ Foscari di Venezia: anche la ministra Bernini insieme a Fiano nel nuovo incontro voluto dalla rettrice