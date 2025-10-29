Prosa a Jesi e Maiolati Spontini | nel cartellone l’omaggio a Dario Fo

Alessandro Bergonzoni, Silvio Orlando, Lella Costa e Marina Occhionero sono solo alcuni dei protagonisti della stagione di prosa dei teatri di Jesi e Maiolati Spontini in un cartellone unico di 12 appuntamenti. Si inizia il 23 novembre (ore 21) al teatro Valeria Moriconi di Jesi con "Il dominio della luce", progetto musicale e letterario di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, un racconto fatto di musica e parole per riflettere sulla luce in tempi incerti. La stagione in abbonamento al Pergolesi partirà il 13 gennaio. Nel centenario della nascita di Dario Fo, il regista Giorgio Gallione si confronta per la prima volta con il Premio Nobel per la letteratura in Morte accidentale di un anarchico, una farsa scritta con Franca Rame, tragica, divertentissima e inquietante con Lodo Guenzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

