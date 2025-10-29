Prosa a Jesi e Maiolati Spontini | nel cartellone l’omaggio a Dario Fo
Alessandro Bergonzoni, Silvio Orlando, Lella Costa e Marina Occhionero sono solo alcuni dei protagonisti della stagione di prosa dei teatri di Jesi e Maiolati Spontini in un cartellone unico di 12 appuntamenti. Si inizia il 23 novembre (ore 21) al teatro Valeria Moriconi di Jesi con "Il dominio della luce", progetto musicale e letterario di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, un racconto fatto di musica e parole per riflettere sulla luce in tempi incerti. La stagione in abbonamento al Pergolesi partirà il 13 gennaio. Nel centenario della nascita di Dario Fo, il regista Giorgio Gallione si confronta per la prima volta con il Premio Nobel per la letteratura in Morte accidentale di un anarchico, una farsa scritta con Franca Rame, tragica, divertentissima e inquietante con Lodo Guenzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Jesi e Maiolati, prosa d’autore per i teatri “Pergolesi” e “Spontini”: il cartellone - X Vai su X
Una stagione, due teatri: la nuova prosa 2025/26 tra Jesi e Maiolati Spontini - facebook.com Vai su Facebook
Prosa a Jesi e Maiolati Spontini: nel cartellone l’omaggio a Dario Fo - Dodici gli eventi in programma e che vedono tra i protagonisti. Riporta msn.com
Jesi e Maiolati, su il sipario. Parte per primo il Pergolesi il 23 novembre con “Il dominio della luce” del duo Angelini-D’Erasmo - Alla presentazione della stagione di prosa del Pergolesi di Jesi e dello Spontini di Maiolati, Lucia Chiatti, presidente della Fondazione Pergolesi Spontini, Luca Brecciaroli, assessore ... Riporta corriereadriatico.it
Teatri di Jesi e Maiolati Spontini – Stagione 2025/26 - I Teatri Pergolesi di Jesi e Spontini di Maiolati ospitano da novembre 2025 ad aprile 2026 un cartellone unico di 12 appuntamenti – di cui 2 fuori abbonamento – su iniziativa della Fondazione Pergoles ... Scrive nonsolocinema.com